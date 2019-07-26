Россия рассчитывает, что вскоре прием банковских карт «Мир» будет обеспечен по всей Турции, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании Российско-Турецкого делового совета.

«Сейчас карты «Мир» принимаются по всей сети турецкого «Ишбанка» (Is Bank). Мы рассчитываем, что работа регуляторов наших стран обеспечит в скором времени использование этого платежного инструмента и в других банках по всей стране», — сказал Новак.

По его словам, российские туристы могут успешно пользоваться российской картой «Мир» в Турции. «Это способ расчетов, минуя трансакции через конвертацию в доллары, евро, поэтому это очень перспективное направление, и наши туристы могут здесь рассчитываться спокойно с турецкими партнерами», — пояснил Новак.