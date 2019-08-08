ЦБ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для участников отрасли резервного процессингового центра, рассказали «Известиям» четыре источника в банковских кругах. Его предлагается учредить на базе РНКБ в Крыму, сказал источник, близкий к ЦБ. Резервный центр требуется для того, чтобы не допустить остановки платежей в ситуациях, когда, например, основной провайдер услуги по тем или иным причинам отключит банк от своих сервисов.

В Банке России сообщили, что были приняты поправки к законам о национальной платежной системе и ЦБ, которые предусматривают «установление регулятором требований по обеспечению информационной безопасности, запрет на одностороннее приостановление обслуживания банков, а также ответственность за нарушение данного запрета в виде значительного штрафа». Планы учредить такой центр там не подтвердили, но и не опровергли.

Председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков заявил, что положительно относится к созданию такого «запасного аэродрома» и уточнил, что ранее уже обращался к ЦБ с предложением учредить процессинговый центр на базе НСПК, который бы обрабатывал платежи не только по картам «Мир», но и международных систем. Но обязывать банки дополнительно платить за услуги резервного провайдера, по его мнению, было бы несправедливо.

СМИ: банки обсуждают создание черного списка поставщиков IT-решений В России многие платформы работают на основе тех решений, бенефициарами которых являются иностранцы либо российские граждане, покинувшие нашу страну.

По мнению экспертов, требования к критической инфраструктуре глобальных финансовых институтов предусматривают использование не менее трех процессинговых центров, причем в разных географических зонах, контакт с резервными центрами может поддерживаться в «холодном режиме». В случае если такой провайдер появится, банкам придется провести с ним интеграцию и затем поддерживать в нем данные о клиентах — балансы карт, лимиты — в более-менее актуальном состоянии, проводить «учения» — проверять, что данные из основного центра выгружаются в резервный. Все это требует дополнительных затрат. В большинстве случаев банк полноценно строит организационно-технологическое взаимодействие с одним провайдером. Дешевле сделать вложения в собственный процессинг.