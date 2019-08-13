Петербургский банк «Александровский» присоединился к программе лояльности национальной платежной системы «Мир». Теперь держатели карт «Мир», эмитированных банком, могут вернуть до 20% от суммы покупок, совершенных по картам у партнеров программы, отмечается в сообщении «Александровского».

В частности, можно получить кешбэк в 20% на сайте компании «Абсолют Страхование», 10% в интернет-магазине Panasonic, онлайн-сервисе «Рамблер-Касса» и приложении «АЗС.Go», 7% в магазинах «Дочки-сыночки», 5% в супермаркетах «Перекресток». Полный список предложений партнеров доступен на сайте программы.



Для участия в программе клиенту необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru, привязать свою карту в личном кабинете и совершать покупки у партнеров программы в период действия их акций. Кешбэк зачисляется на карту автоматически в течение трех — пяти дней после совершения покупки.

