Национальная платежная система «Мир» планирует с 1 октября ввести льготную межбанковскую комиссию (интерчейндж) за прием карт для магазинов детской и взрослой одежды, игрушек, товаров для дома и такси, сообщает РБК . Информация об этом содержится в информационном бюллетене, который платежная система разослала банкам.

В настоящее время размер интерчейнджа в этих категориях зависит от уровня карты и варьируется от 0,8% до 1,75%. При этом общий размер эквайринговой комиссии, которую магазин платит банку, в среднем составляет 1,5–2,5%.

Для такси и аренды лимузинов интерчейндж устанавливается на уровне 1%. Магазины взрослой и детской одежды, игрушек, мебели, товаров для дома и садоводства будут платить межбанковскую комиссию от 0,8% до 1% в зависимости от уровня. Критерии для определения этих уровней будут установлены до 1 октября. Чтобы получить пониженную ставку, ретейлер (за исключением служб такси и прокатчиков лимузинов) должен стать участником программы лояльности «Мир», говорится в письме.

В первую очередь «Мир» снижает комиссии, чтобы развивать программы лояльности, считает председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. В настоящее время в программе лояльности «Мир» участвуют лишь 29 партнеров, из них только один детский магазин и один магазин с товарами для дома и сада.

Будет ли снижен конечный размер торговой уступки, зависит от банков. За изменениями уже готовы последовать банки «Открытие», «Русский Стандарт» и Промсвязьбанк, сообщили их представители.