До конца года по картам платежной системы «Мир» в Московском метро можно будет проехать на 15 рублей дешевле — стоимость одной поездки составит 27 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе НСПК.

Скидку может получить держатель любой карты «Мир» с функцией бесконтактной оплаты.

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к одному из турникетов, поддерживающих такой способ оплаты, в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, часть которой (15 рублей) вернется на счет карты спустя несколько минут.

Акция проводится с 29 августа до 31 декабря 2019 года.