Развитие QR-платежей в РФ необходимо для расширения возможности безналичной оплаты, а не замены других привычных способов, сообщил журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в кулуарах Восточного экономического форума.

«Карты на сегодняшний день — очень удобный, развитый и привычный способ оплаты, поэтому, на мой взгляд, баланс между оплатой картами и QR — правильный и будет сохраняться довольно длительное время. Развитие QR-платежей — это в первую очередь расширение возможности для безналичной оплаты, а не каннибализация других привычных способов», — сказал Комлев.

Систему быстрых платежей планируют испытать на юрлицах Это обсуждалось на закрытой встрече с участием банков — членов ассоциации «Финтех», ЦБ и НСПК.

Он отметил, что QR-платежи будут развивать и привносить новые сегменты в систему безналичной оплаты, что будет давать банкам и гражданам новые сегменты, где они будут расплачиваться наличными или где присутствуют расчеты платежными поручениями.

«QR-платежи дают на сегодняшний день возможность такой быстрой, бесшовной оплаты именно в тех сегментах, где другие способы оплаты не очень удобны и недостаточно эффективны. Люди будут «голосовать» в первую очередь своими ногами, они придут туда, где QR-платежи дадут больше возможностей и удобств», — подчеркнул он.

Комлев добавил, что в новых областях и сферах такой способ оплаты будет внедряться достаточно быстро.