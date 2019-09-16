Система быстрых платежей (СБП) стала доступна для оплаты товаров в Интернете по QR-коду. Первую такую покупку провели онлайн-ретейлер Wildberries и банк «Русский Стандарт», сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).



«Wildberries — крупнейший в России онлайн-ретейлер — стал первым в России интернет-магазином, который провел пилотную оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Банк «Русский Стандарт» обеспечил техническую возможность оплаты с использованием технологии СБП для e-commerce», — говорится в сообщении.

Технология оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода крайне проста. Покупателю необходимо будет выбрать оплату через СБП, затем просканировать QR-код, который отображается на компьютере, с помощью мобильного приложения своего банка на смартфоне и подтвердить оплату в приложении. Банк плательщика должен быть также участником СБП. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки.

«По данным наших исследований, 39% россиян регулярно расплачиваются безналично в интернет-магазинах за товары и услуги, и это не считая тех, кто оплачивает различные услуги в мобильном приложении своего банка. Мы уверены, что новый способ безналичной оплаты с помощью СБП будет так же прост и востребован для россиян, которые привыкли делать покупки в онлайне», — отметил директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

Банк «Русский Стандарт» является участником СБП. Оператор СБП — Банк России. Функции операционного платежного клирингового центра СБП выполняет Национальная система платежных карт.