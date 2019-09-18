Национальная система платежных карт (НСПК) планирует запустить трансграничные переводы с российского пластика на карты, выпущенные зарубежными банками, рассказал «Известиям» глава НСПК Владимир Комлев. По его словам, тестирование таких р2р-операций запланировано на октябрь.

Так, осенью стартуют переводы с «Мира» на карты партнерских национальных платежных систем из трех государств СНГ, заявил Комлев. Сложности, по его словам, связаны с различиями в правилах трансграничных перечислений. По словам близкого к НСПК источника «Известий», в ближайшее время проект будет реализован с белорусской, армянской и киргизской системами.

По оценкам Комлева, объем операций по новому механизму составит несколько миллиардов рублей.

По мнению экспертов, основная сложность и затраты при этом связаны с соблюдением требований антиотмывочного законодательства, поэтому зачастую требуется личное присутствие клиентов. Также спрос на переводы по картам разных платежных систем будет зависеть от того, удастся ли организовать перечисления через приложения или терминалы. Многие банки сейчас не готовы предоставлять сервисы межстрановых переводов по картам одной и той же платежной системы без идентификации клиентов по паспорту, поэтому НСПК и его партнерам потребуется дополнительно договариваться с банкирами относительно удобства трансакций.

Возможность отправить деньги с карты на карту будет востребована у тех, кто находится на заработках в России, считает Владимир Комлев.