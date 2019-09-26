Держатели карт «Мир» смогут получить кешбэк в размере 3% в магазинах «Ашан» и «Атак». Об этом сообщают в четверг платежная система «Мир» и ВТБ, выступающий расчетным банком проекта.

Предложение будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Чтобы получить кешбэк, нужно совершать покупки в магазинах «Ашан» и «Атак» на сумму выше 2 тыс. рублей и расплачиваться картами «Мир».

Ограничение по сумме возврата на одну карту «Мир» в месяц — 500 рублей. «Таким образом, держатели карт «Мир» смогут сэкономить до 1,5 тыс. рублей за весь период акции», — подчеркивают, в частности, в ВТБ.

Около половины всех операций по картам «Мир» совершается в супермаркетах. «В связи с этим платежная система «Мир» регулярно расширяет список предложений в категории продуктовых магазинов и супермаркетов, чтобы держатели национальных платежных карт могли совершать повседневные покупки с выгодой», — отмечается в релизах.



Согласно информации на сайте ПС «Мир», до конца ноября действуют акции в супермаркетах «Виктория» и «Дикси». В «Виктории» можно получить кешбэк в 7% на сумму чека от 1 тыс. рублей (без учета табачной и алкогольной продукции). В «Дикси» размер кешбэка составляет 5%. Карта должна быть привязана к программе лояльности на сайте privetmir.ru.