С 1 октября до 31 декабря 2019 года держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка смогут ездить в городском транспорте Рязани со скидкой, сообщает пресс-служба платежной системы «Мир».



«Сэкономить на проезде жители и гости города смогут в муниципальных автобусах и троллейбусах, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках). Расплачиваясь национальной платежной картой в одно касание, держатель карты «Мир» получит скидку за проезд в размере 4 рублей. Достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой», — говорится в релизе.

Сбербанк выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем. При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир», уточняется в релизе.

«До конца этого года скидка по карте «Мир» при оплате проезда в общественном транспорте действует в нескольких городах России. В некоторых из них такую акцию мы запустили уже повторно и видим, что популярность бесконтактной оплаты проезда там постоянно растет», — рассказал коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.