Платежная система «Мир» и СМП Банк запустили совместную акцию «Навстречу призам с картой «Мир». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Для того чтобы принять участие в акции, в период с 1 октября по 31 декабря 2019 года держателю карты «Мир» СМП Банка необходимо совершить от пяти покупок по карте в месяц на сумму не менее 10 тыс. рублей.

Если общая сумма покупок составит более 10 тыс. рублей, держатель карты «Мир» получит промокод на 500 рублей на поездки в «Яндекс.Такси». Клиенты, чья сумма покупок превысит 15 тыс. рублей, смогут участвовать в розыгрыше ежемесячного денежного приза — 30 тыс. рублей на карту «Мир».