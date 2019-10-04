Национальная система платежных карт работает над технологией, которая позволит совершать покупки через Систему быстрых платежей на мобильных устройствах без сканирования QR-кода. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе НСПК. Там отметили, что такой сценарий получил название «мгновенный счет» — он будет реализован в виде ссылки.

После того как клиент выберет в интернет-магазине на своем смартфоне оплату с помощью СБП, мгновенный счет со всеми реквизитами откроется в приложении банка — участника системы. После проверки информации (суммы платежа, названия компании) покупатель сможет подтвердить операцию в приложении банка одной кнопкой, а затем с его счета спишутся деньги, рассказали в пресс-службе НСПК.

Механизм оплаты без QR-кода востребован интернет-ретейлерами, заявил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. При заказе товара в онлайн-магазине со смартфона клиенту неудобно сканировать QR-код на своем же экране, а введение реквизитов также требует дополнительных действий от покупателя, пояснил он.

Теперь продавец будет выставлять счет на оплату, идентифицировав клиента, например, по номеру телефона, а покупатель будет оплачивать покупку в банковском приложении, объяснил Соколов. Он добавил, что функционалом такого рода россияне уже пользуются, когда перечисляют через мобильный банк деньги за штрафы, услуги ЖКХ и прочие счета. Сервис может быть запущен осенью 2019 года, отметил глава АКИТ.

Оплата по ссылке в мобильном банке сейчас активно обсуждается и разрабатывается, подтвердил вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин. По его словам, в будущем могут быть реализованы сценарии, которые позволят покупателю делать платеж в том же приложении, где он приобретает товары. Экономия на эквайринге позволит ретейлерам запускать собственные акции, бонусы и спецпредложения, рассказал он.

Дополнительных рисков новая функция в СБП не несет, считает замгендиректора компании по безопасности Zecurion Александр Ковалев. Технология, по-видимому, подразумевает, что человеку все равно нужно будет авторизоваться в онлайн-банке с помощью пароля или отпечатка пальца, предположил он. В таком случае защита от мошенников будет зависеть от системы безопасности банка, и дополнительной опасности технология не представляет.

В Банке России на днях заявили о начале промышленного запуска C2B-переводов (от физлиц в адрес юридических лиц) в рамках СБП, которые будут осуществляться при оплате товаров и услуг при помощи QR-кода.

В конце августа совет директоров Банка России утвердил максимальный уровень комиссий , которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Их диапазон составит от 0% до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия. При этом для физических лиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными. Тарифы вступили в действие с 1 октября 2019 года .



На текущий момент в Системе быстрых платежей участвует 21 кредитная организация: ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк, РНКО «Платежный Центр», ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт», «Авангард», Московский Кредитный Банк, «Левобережный», Россельхозбанк и «Веста».