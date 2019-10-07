Платежная система «Мир» и банк «Ак Барс» запустили совместную акцию по розыгрышу призов. Об этом сообщается в пресс-релизе «Мира».

В рамках акции каждый месяц будут разыгрываться денежные призы различных номиналов. Чтобы принять участие в акции, нужно оплачивать покупки стоимостью свыше 600 рублей картой «Мир» банка «Ак Барс». При совершении десяти покупок по карте «Мир» за месяц можно принять участие в розыгрыше 10 тыс. рублей, 20 покупок — 20 тыс. рублей, 30 покупок и более — 30 тыс. рублей.

Акция проводится до 31 декабря 2019 года.