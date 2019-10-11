Платежная система «Мир» представила новую онлайн-игру «Карта Мира», в которой держатели карт «Мир» 17 банков могут выигрывать призы, говорится в сообщении платежной системы.

«Карта Мира» начинается с мини-игры на сайте game.privetmir.ru. Затем для держателей карт «Мир» одного из банков — участников проекта открываются несколько локаций партнеров и суперигра.

Играя, участники будут получать виртуальные монеты, а также за покупки по карте «Мир». Накопленные монеты позволят открывать доступ к новым локациям партнеров и участвовать в суперигре, где участники получат возможность выиграть билеты на матч сборной России по футболу, денежные вознаграждения и другие призы.