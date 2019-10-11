«Ростелеком» и Национальная система платежных карт, выступающая оператором национальной платежной системы «Мир», а также операционным платежным и клиринговым центром Системы быстрых платежей, заключили соглашение о сотрудничестве в области использования биометрических технологий в платежных услугах в РФ. Подписание документа состоялось в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis в Сочи, сообщили в НСПК.

Документ направлен на поддержку проектов по развитию отечественных технологий в области биометрии. «Ростелеком» и НСПК намерены проводить исследования и тестирования в области безопасности использования биометрических технологий в рамках платежных услуг, а также развивать рынок биометрии и стимулировать спрос потенциальных заказчиков. «Компании обеспечат высокий уровень безопасности совместных разработок и обрабатываемой информации, результаты которой в дальнейшем будут применяться в Единой биометрической системе», — подчеркивается в релизе.

«Вчера на Finopolis мы провели первый биометрический платеж: купили чашку кофе с помощью Системы быстрых платежей и карты «Мир». Для оплаты не понадобились ни смартфон, ни банковская карта, ни QR-код — только лицо покупателя! Это самый современный, безопасный и к тому же универсальный сервис, который банки могут предложить своим клиентам. Рассчитываем, что уже в течение года биометрический эквайринг выйдет на широкий рынок», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Из распространенного накануне сообщения «Русского Стандарта» следует, что сервис оплаты покупок с использованием технологии распознавания лица внедрен «Ростелекомом» совместно с этим банком. «Демонстрация биометрического платежа прошла на стенде «Ростелекома», где впервые с использованием Системы быстрых платежей была куплена чашка кофе. Для подтверждения оплаты покупки по предоплаченной карте «Мир» банка «Русский Стандарт» было использовано изображение лица клиента, полученное из Единой биометрической системы. Партнером по платежному решению для кофейных и вендинговых аппаратов выступил резидент «Сколково» — ООО «Фудтех», — сообщили в «Русском Стандарте».



«Чтобы иметь возможность оплачивать товары по биометрии лица, необходимо сдать образец голоса и изображение лица, а также привязать банковский счет гражданина к Единой биометрической системе. Сделать это можно в мобильном приложении «Биометрия» от «Ростелекома» или в приложении банка, который поддерживает функцию оплаты с технологией распознавания лица. Сразу после этого можно будет воспользоваться функцией биометрического платежа», — рассказали в НСПК.

В Систему быстрых платежей внедрят функцию оплаты по биометрии лица Оплата через СБП будет работать по аналогии с бесконтактными технологиями: для операций на сумму до 1 тыс. рублей будет достаточно подойти к месту проведения платежа, выбрать способ оплаты по биометрии и посмотреть в камеру.

«Ростелеком» запустил Единую биометрическую систему, созданную по инициативе Центробанка и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в июне 2018 года. За это время полностью отлажена процедура регистрации биометрии более чем в 11 тыс. отделений 175 банков по всей России.

«Ростелеком» в пятницу также сообщил о подписании в ходе форума Finopolis соглашения с компаниями «Норвикс-Технолоджи» и «ИДМ Лаб» о расширении отраслей применения ЕБС. Основным направлением сотрудничества компаний является поддержка проектов и инициатив по развитию отечественных технологий в области Единой биометрической системы, таких как организация пропускного режима, автоматизированный учет рабочего времени, доступ на объекты с использованием биометрии.

Из сообщения «Ростелекома» следует, что в рамках данного партнерства будет, в частности, внедрена система быстрого доступа Fast Track для прохода в аэропорты.

Еще одно «биометрическое» соглашение «Ростелеком» подписал с банком «Ак Барс». Там сообщили, что финучреждение станет вендором ЕБС, оператором и разработчиком которой является «Ростелеком», а также первым банком, где будет применен расширенный набор сервисов биометрии.

«Ростелеком» и «Ак Барс» намерены реализовать совместные проекты по биометрии, такие как обслуживание клиента в отделении банка с использованием алгоритма распознавания лиц, проведение банковских платежей с биометрическим подтверждением операций, первичная идентификация клиента в онлайн-каналах и другие проекты, направленные на поддержку и развитие ЕБС, следует из релиза.

«Алгоритм распознавания лиц Face2Action, который разработал «Ак Барс», позволяет усилить возможности Единой биометрической системы. Его также можно использовать в различных сценариях применения биометрии, как для удаленной идентификации клиентов банков, так и для оплаты товаров на кассе без предъявления банковской карты, совершения банковских платежей, подтверждения подозрительных операций при дистанционном банковском обслуживании, прохода в здание», — комментирует директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.



«Ак Барс» использует систему идентификации по лицу собственной разработки Face2Action с 2018 года. На базе этой технологии банк запустил несколько пилотных проектов: пропускную систему Face2Pass, систему лояльности Face2Loyalty и систему видеовалидации платежа Face2Pay.

