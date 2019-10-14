Отношение россиян к тратам в отпуске за последние несколько лет изменилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу платежной системы «Мир» среди держателей карт «Мир». Результаты исследования приводит пресс-служба Национальной системы платежных карт, выступающей оператором ПС «Мир».

Согласно исследованию, доля людей, путешествующих за границу, продолжает увеличиваться: 37% респондентов ответили, что за последние три года выезжали за пределы России, в то время как в 2017 году заграничные поездки совершали только 32% участников опроса. В зависимости от целей поездки разнится и их продолжительность: командировки в среднем занимают один-два дня, отпуск — от восьми дней до двух недель.

Наиболее популярным направлением у россиян остается Турция, туда едут около трети тех, кто выезжает за границу. В список самых популярных стран также вошли Таиланд, Белоруссия и государства ЕС (Испания и Франция).

За последние два года изменилось отношение россиян к тратам в отпуске: резко сократилось количество тех, кто тратит все привезенные с собой деньги (с 38% в 2017 году до 30% в 2019-м), выяснили в ПС «Мир».

«Можно отметить тенденцию, что россияне стали более рационально тратить деньги за рубежом и сохраняют часть денег по возвращении из поездки. Несмотря на то, что наличные до сих пор остаются основным средством расчета за границей, растет доля тех, кто пользуется банковской картой (28% в 2019 году против 23% в 2017 году). Кроме того, респонденты в путешествиях стали значительно меньше тратить на сувениры, немного больше тратить на продукты и немного меньше — на кафе и рестораны. Возможно, это связано с тем, что за последние два года россияне стали чаще планировать отпуск самостоятельно», — рассказывает начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы «Мир» Ирина Лобанова.

Респонденты, для которых использование банковских карт за границей — не самый предпочтительный вариант, чаще всего опасаются того, что «банк спишет проценты за использование». Так ответили 49% участников опроса.



В репрезентативном опросе приняли участие 2 809 человек.