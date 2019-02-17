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Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 12:26 Энергобанк предлагает вклад «Золотые моменты» Banki.ru 715
- 20:16 Роскомнадзор: в январе пресечена незаконная реализация более 2,8 тыс. сим-карт Banki.ru 1989
- 19:46 Севергазбанк увеличил сумму кредита и ставки по кредитам малому бизнесу Banki.ru 1730
- 16:25 БКС Банк запускает праздничную акцию «ПораДарить» Banki.ru 2527
- 12:42 Банк «Приморье» начисляет повышенный cash back к праздникам Banki.ru 1522
- 20:25 Кредит Европа Банк запустил акцию с рассрочкой по кредитным картам Banki.ru 1947
- 18:29 В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно создавать групповые чаты Banki.ru 1379 2
- 13:49 В банкоматах Азиатско-Тихоокеанского Банка доступны переводы между картами любых банков РФ Banki.ru 1496
- 13:29 Промсвязьбанк повысил ставки в рублях по вкладу «Мой доход» Banki.ru 4963
- 13:15 Банк «Уралсиб» предложил автокредит с остаточным платежом Banki.ru 1898
- 11:41 НИКО-Банк ввел четыре новых вклада Banki.ru 1571
- 09:35 Газпромбанк изменил условия по рефинансированию кредитов Banki.ru 1738 3
- 22:50 ГУ ЦБ по ЦФО: объем выданных ипотечных кредитов в Московском регионе за год вырос в 1,5 раза Banki.ru 1758
- 22:26 Центробанк определил среднерыночные значения ПСК микрофинансовых организаций Banki.ru 1450
- 18:45 Закон об ипотечных каникулах могут принять весной ТАСС 1099 1
- 17:50 Стоимость акций Сбербанка вернулась к январским минимумам Banki.ru 2250
- 17:08 ВТБ в сентябре запустит виртуального оператора связи в партнерстве с Tele2 Прайм 1335
- 16:41 Банк «Союз» повысил ставки по долларовым вкладам Banki.ru 2499
- 16:37 Греф: треть российских застройщиков не смогут получить кредиты в банках ТАСС 1732 1
- 16:32 Банк «Левобережный» увеличил сумму финансирования для малого бизнеса Banki.ru 794
- 15:21 Росбанк начал тестирование технологии распознавания эмоций в голосе Банкир.Ру 1181
- 14:29 Мосбиржа подготовила платформу «Маркетплейс» для онлайн-открытия вкладов Banki.ru 3331
- 12:52 Клиентам Тинькофф Банка стала доступна оплата услуг через «Яндекс.Кассу» Banki.ru 1872
- 12:15 Клиенты Тинькофф Банка столкнулись с некорректным отображением миль Banki.ru 1453
- 11:20 «Восточный»: траты на цветы в феврале возрастают на 80% Banki.ru 2790
- 10:43 Плюс Банк повысил ставки по вкладам Banki.ru 2856 1
- 10:02 Сбербанк создал новый алгоритм, умеющий создавать другие модели Банкир.Ру 1263
- 08:37 Банки смогут регистрировать самозанятых Известия 2921 1
- 22:29 МТС меняют условия в ряде архивных тарифов Banki.ru 4399 2
- 21:44 «ДОМ.РФ» прогнозирует начало снижения ставок по ипотеке во втором полугодии 2019-го ТАСС 2339 1
- 21:43 Примсоцбанк ввел на месяц дополнительный cash back за праздничные траты Banki.ru 1455
- 17:32 Банк России предупредил МФК о выявленных нарушениях Banki.ru 2237
- 14:58 Почта Банк запустил дебетовую карту «Марки» Banki.ru 3708 8
- 14:44 Различные модели Nissan доступны в кредит под 0,1% Banki.ru 2535
- 13:45 Исследование: треть клиентов МФО — жители крупных городов Banki.ru 1010
- 12:09 Нефтепромбанк обновил линейку вкладов Banki.ru 1971
- 10:59 Тройка-Д Банк изменил условия вклада «Классический» в рублях Banki.ru 1786
- 10:41 Банк «ФК Открытие» повысил ставки по двум вкладам в рублях Banki.ru 4672
- 10:39 К маркетплейсу Центробанка присоединилась ипотечная платформа Banki.ru 975
- 18:15 Президент России поддержал идею применения ипотечных каникул ТАСС 1376
- 17:56 Путин: рост ставок по ипотеке — это прогнозируемая ситуация ТАСС 1555 2
- 15:50 Банк Жилищного Финансирования возобновил прием двух вкладов Banki.ru 2336
- 14:55 Заказы через сервис «Яндекс.Еда» стали доступны в рассрочку по карте «Халва» Banki.ru 1029 1
- 14:48 Хоум Кредит Банк проводит акцию по карте рассрочки «Свобода» Banki.ru 1893
- 13:08 Банк «Кубань Кредит» предлагает вклад «История успеха» Banki.ru 1577
- 12:51 РНКБ добавил в мобильном приложении дистанционное оформление банковских продуктов Banki.ru 790
- 12:09 В Промсвязьбанке физлица могут открыть спецсчета для работы в рамках закона о закупках Банкир.Ру 1244
- 11:58 Банк «Уралсиб» ввел новый вклад и повысил ставки по рублевым депозитам Banki.ru 3574 1
- 11:21 Газпромбанк повысил ставки в рублях по вкладу «Сбережения» Banki.ru 4638
- 10:41 Банк «Русский Стандарт» запустил мобильное приложение для экспресс-приема платежей Banki.ru 2031
- 10:01 МГТС: «умное» устройство есть почти в каждой московской квартире Banki.ru 2058 8
- 20:35 Эксперты: в течение трех лет основная доля заемщиков перейдет к двум — трем десяткам МФО Banki.ru 3530
- 14:24 «Билайн» предложил сервис «Подари безлимит» для передачи трафика другому абоненту Banki.ru 1862 4
- 14:17 Газпромбанк повысил ставки по ипотеке Banki.ru 2250 3
- 13:56 Банк «Солидарность» представил программу по начислению кешбэка по картам Union Pay Banki.ru 1059