Архив
Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 14:31 Почта Банк снизил ставки по программе рефинансирования кредитов Banki.ru 216
- 14:20 Альфа-Банк предлагает залоговый кредит для малого бизнеса со ставкой от 10,2% Banki.ru 261
- 13:41 Банк «Ренессанс Кредит» скорректировал условия по потребительским кредитам Banki.ru 604
- 13:14 Московский Кредитный Банк снизил ставки по вкладам в долларах и евро Banki.ru 900
- 13:02 ВС объяснил, когда банк может отказать в открытии счета Право.ru 1530
- 12:36 Банк «Русский Стандарт» подключился к Системе быстрых платежей Banki.ru 872
- 12:07 Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях Banki.ru 1615
- 11:57 Банк «Открытие» предлагает корпоративным клиентам дистанционное оформление депозитов Banki.ru 912
- 11:48 Сбербанк представил масштабное обновление «Сбербанка Онлайн» Banki.ru 2779 7
- 11:40 Почта Банк запустил сезонный вклад «Новый максимум» Banki.ru 2244 1
- 09:50 Исследование: большинство россиян предпочитают пользоваться одной банковской картой Banki.ru 3221 16
- 09:39 Коллекторы: почти 40% россиян имеют хотя бы один кредит РИА Новости 1139 4
- 09:31 Банк ВТБ начал кредитовать неработающих пенсионеров Banki.ru 2026 1
- 08:18 Юрлицам станут доступны банковские услуги по биометрии к концу 2019 года Banki.ru 1303
- 22:59 Абоненты Tele2 могут отправлять гигабайты по всей стране Banki.ru 3481
- 22:46 ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир»-Maestro Banki.ru 2849 3
- 22:34 Райффайзенбанк упростил подачу заявки на кредит для клиентов из малого бизнеса Banki.ru 1884
- 14:44 Альфа-Банк вводит временные повышенные ставки по накопительному счету Banki.ru 6042 5
- 13:46 Уралпромбанк предлагает вклад «Юбилейный» Banki.ru 1465
- 12:25 Примсоцбанк снизил доходность по вкладу «Юбилейный» Banki.ru 1098
- 12:18 Банк «Открытие» меняет лимиты по снятию наличных с карт Banki.ru 3768
- 09:30 «Яндекс.Деньги» расширили возможности мультивалютных счетов и карт Banki.ru 1998 1
- 08:18 Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке Banki.ru 8606 36
- 22:59 Банк «Интеза» улучшает условия для состоятельных клиентов Banki.ru 3829 1
- 22:37 Банк «Александровский» запустил кредитную карту для бизнеса Banki.ru 1551
- 20:06 Банк «Русский Стандарт» запустил ипотеку для физлиц Banki.ru 3767 2
- 18:06 Банк «Уралсиб» предлагает новую дебетовую карту «Прибыль» Banki.ru 2193 2
- 14:49 Банк «Возрождение» предлагает новый накопительный счет «Растем вместе» Banki.ru 3916
- 14:15 СКБ-Банк внедрил новую технологию считывания QR-кодов в мобильном приложении Banki.ru 893
- 13:10 Через приложение «Сбербанк Онлайн» теперь можно дарить электронные книги Banki.ru 1218
- 12:14 Сбербанк представил «Бизнес-профиль» для приема онлайн-платежей Banki.ru 1680
- 12:10 Для держателей карт ВТБ стал доступен сервис Mir Pay Banki.ru 1891 4
- 11:45 Камский Коммерческий Банк предлагает открыть новый вклад Banki.ru 1563 3
- 10:47 Банк «Восточный» вернет деньги за оплаченные картами UnionPay поездки на «Аэроэкспрессе» Banki.ru 2119 1
- 08:18 Облачный сервис для шифрования биометрии подготовят в этом году Banki.ru 1703 1
- 08:08 В МФО начали появляться штатные финомбудсмены Banki.ru 3325 3
- 22:43 «Открытие» предлагает ипотеку под 9,3% на покупку недвижимости у партнеров банка Banki.ru 2511
- 21:22 Клиенты «Сбербанк Бизнес Онлайн» могут оформить командировку онлайн Banki.ru 1416
- 20:51 Банк ДОМ.РФ снизил ставку по потребкредитам на 6,6 п. п. Banki.ru 2033
- 19:31 Эксперты: ретейл опасается роста очередей в магазинах из-за снятия наличных на кассах ТАСС 1739 4
- 18:22 Росбанк предлагает кредитную карту «120подНОЛЬ» Banki.ru 1945
- 14:36 Банк «Санкт-Петербург» предлагает открыть вклад «Лето online» Banki.ru 1673
- 13:19 Банк «Ак Барс» снизил доходность двух рублевых вкладов Banki.ru 1734
- 13:14 Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для соцвыплат Banki.ru 1884
- 13:06 Абсолют Банк запустил новую технологию выдачи банковских онлайн-гарантий Banki.ru 933
- 13:03 Банк «Ростфинанс» поднял ставки по вкладу «Всегда в Росте» Banki.ru 1268
- 12:54 Держатели карт «Мир» получат кешбэк за покупки в «Перекрестке» Banki.ru 3683 1
- 12:36 «Русский Стандарт» предлагает новую кредитную карту «Platinum 100» Banki.ru 1506 1
- 12:14 Азиатско-Тихоокеанский Банк снизил ставки по потребительскому кредиту Banki.ru 2453
- 11:59 В приложении «Открытия» стали доступны привязка карт сторонних банков и регулярный платеж Banki.ru 1657
- 11:24 В АБР рассказали, сколько наличных можно будет снять в магазине РИА Новости 1910 13
- 08:48 Visa почти вдвое снизит комиссию за оплату товаров для клиентов интернет-магазинов Banki.ru 3225 8
- 08:08 Эксперимент по снятию наличных в магазинах могут распространить на всю Россию Banki.ru 3334 5
- 18:30 Банк «Восточный» масштабирует доставку карт на все регионы присутствия Banki.ru 2142 5
- 17:41 МТС открывают бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру Banki.ru 1842 1