Число обращений в кол-центры QIWI снизилось на 20%, а также на треть уменьшилось число заявок в службу поддержки, поступающих через сайт, после того как компания ввела услугу самостоятельной проверки платежа по QR-коду. Об этом сообщила пресс-служба платежной системы.

Услуга предоставляется бесплатно и действует при совершении платежей в адрес операторов сотовой связи и пополнении «QIWI Кошелька». Информация о статусе платежа поступает клиенту мгновенно. Эта же функция позволяет создавать платеж в системе QIWI в случае потери связи терминала с Интернетом.

«Большинство звонков, поступающих в кол-центр, сводились к одному вопросу: «Дошли ли деньги?» В 99% случаев ответ оператора положительный. Мы внедрили простой способ самостоятельной проверки платежа. Проанализировав статистику обращений, поняли, что дали клиенту удобный и, похоже, долгожданный инструмент. Сканировать QR-код быстрее, чем звонить», — отметила менеджер по развитию продуктов QIWI Мария Леонова.