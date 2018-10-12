Абсолют Банк повысил на 0,75 процентного пункта ставки по программам ипотечного кредитования. Теперь получить кредит на покупку первичного или вторичного жилья в банке возможно под 10,75% годовых, на покупку машиноместа — под 11,75% годовых, а коммерческой недвижимости — под 12,75% годовых. Займы на рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных в сторонних банках, предоставляются под 11,75% годовых. Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20% стоимости жилья и 30% — от стоимости машиноместа, а соотношение К/З при рефинансировании не может превышать 80%. Максимальная сумма кредита не может превышать 20 млн рублей в зависимости от программы, а срок — 30 лет.

«Потенциальным заемщикам следует иметь в виду, что при отказе от присоединения к коллективному договору ипотечного страхования указанные ставки будут выше на 0,25 п. п., а при отказе от личного и/или титульного страхования — на 4 п. п. Для ИП и собственников бизнеса предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. При получении займа без подтверждения дохода итоговая ставка будет выше на 1 п. п. Аналогичное повышение ставок будет действовать при несоответствии объекта залога требованиям банка. При желании клиенты могут снизить итоговую ставку на 0,5 п. п., оплатив единовременную комиссию в размере 2% от суммы кредита», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.