Автоградбанк ввел новые вклады — «Листопад — Сберегательный» и «Листопад — Управляемый».

Оба депозита открываются на 540 дней. Минимальная сумма составляет 10 тыс. рублей.

Доходность вклада «Листопад — Сберегательный» составит 7,5%. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

«Листопад — Управляемый» открывается под 7% годовых. По нему возможны дополнительные взносы и расходные операции.

Проценты по депозитам выплачиваются ежеквартально на текущий счет.

«При досрочном расторжении договора проценты за каждые полные 90 дней сохраняются, за неполные — выплачиваются по ставке вклада до востребования», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.