СМП Банк повысил ставки по вкладам в долларах и евро.

Срок депозитов «Все просто», «Все удобно» и «Все возможно» составляет 1 096 дней. Проценты по ним начисляются по периодам.

Так, по вкладу «Все просто» в долларах процентные ставки составляют от 2,4% до 3,65%, в евро — от 0,4% до 0,6%. Средние ставки за полный срок размещения в долларах — 2,9—3,15% (ранее — 2,2—2,45%), в евро — 0,45—0,55% (прежде — 0,35—0,45%).

По депозиту «Все удобно» в долларах проценты начисляются от 2,15% до 3,4%, в евро — от 0,3% до 0,5%. В долларах за полный срок размещения средние годовые процентные ставки составят 2,65—2,9% (до этого — 1,95—2,2%), в евро — 0,35—0,45% (вместо 0,25—0,35%).

В долларах по вкладу «Все возможно» проценты начисляются от 1,9% до 3,15%, в евро — от 0,2% до 0,4%. Средние годовые процентные ставки в долларах составят 2,4—2,65% (ранее — 1,7—1,95%), в евро — 0,25—0,35% (вместо 0,15—0,25%).

Минимальная сумма депозитов — 50 долларов или евро. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно или капитализируются. При досрочном расторжении договора за полный период (один год) ставка сохраняется.

Доходность вклада «Гарантированный доллар» (от 50 долларов на 120 дней) составит 2,8% годовых (вместо 2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Гарантированный доллар», «Все удобно» и «Все возможно».