ЮниКредит Банк повысил ставки по ипотечным программам на 0,75 процентного пункта.
В зависимости от суммы кредита и объекта залога получить средства можно по следующим ставкам:
- 10—10,25% годовых в рамках предложения «Ипотека зовет»;
- 10,25—10,5% годовых по программе «Новостройка»;
- 10,75—11% годовых в рамках продукта «На квартиру»;
- 12,75—13% на приобретение строящегося коттеджа или таунхауса и 13,25% годовых на покупку загородной недвижимости на вторичном рынке;
- 13—13,25% годовых по целевым кредитам под залог квартиры и 15,25% — под залог коттеджа;
- 10,2—10,5% годовых при рефинансировании под залог квартиры и 12,75—13,25% — под залог коттеджа.
Ипотека в банке предоставляется на срок до 30 лет в сумме до 30 млн рублей в зависимости от программы. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств клиента зависит от выбранного предложения и составляет 15% от стоимости вторичной квартиры, 20% от стоимости первичной и 50% от стоимости коттеджа.
При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка увеличится на 2,5 п. п., а без титульного страхования — на 1 п. п. При покупке жилья на первичном рынке на момент до регистрации ипотеки надбавка к ставке составит 1 п. п.
«По итогам первого полугодия 2018 года ЮниКредит Банк занял 12-е место по объему ипотечного портфеля в рейтинге российских ипотечных банков по версии Банки.ру», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.