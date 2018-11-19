ЮниКредит Банк повысил ставки по ипотечным программам на 0,75 процентного пункта.

В зависимости от суммы кредита и объекта залога получить средства можно по следующим ставкам:

Ипотека в банке предоставляется на срок до 30 лет в сумме до 30 млн рублей в зависимости от программы. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств клиента зависит от выбранного предложения и составляет 15% от стоимости вторичной квартиры, 20% от стоимости первичной и 50% от стоимости коттеджа.

При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка увеличится на 2,5 п. п., а без титульного страхования — на 1 п. п. При покупке жилья на первичном рынке на момент до регистрации ипотеки надбавка к ставке составит 1 п. п.



«По итогам первого полугодия 2018 года ЮниКредит Банк занял 12-е место по объему ипотечного портфеля в рейтинге российских ипотечных банков по версии Банки.ру», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.