Челябинвестбанк в рамках новогодней акции предлагает оформить ипотеку без страхования.

Кредит может быть выдан на покупку готовой или строящейся квартиры, а также с целью рефинансирования стороннего ипотечного займа. Процентная ставка является фиксированной и составляет 9,95% годовых. Сумма кредита стартует от 200 тыс. рублей, но не может превышать 85% от стоимости залога. В качестве обеспечения принимается приобретаемая или имеющаяся в собственности клиента недвижимость, а также имущественные права требования. Максимальный срок кредитования составляет 15 лет.



«Наряду с привлекательной процентной ставкой отсутствие требований о страховании выгодно отличает данную программу: на текущий момент на рынке таких предложений крайне мало», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

На момент до регистрации (перерегистрации) залога в пользу банка ставка повышается на 1 процентный пункт. В случае если процедура перерегистрации не была проведена в течение 90 дней с момента выдачи кредита, надбавка составит 2 п. п.

Акция действует до 20 января 2019 года.

Напомним, Челябинвестбанк занял 26-е место по размеру ипотечного портфеля в рейтинге российских ипотечных банков по версии Банки.ру.