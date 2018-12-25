Доля займов, которые москвичи берут на подарки, в декабре 2018 года снизилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, подсчитали в компании «Вэббанкир».

«Москвичи в период с 1 по 20 декабря взяли на платформе свыше четырех тысяч микрозаймов, это в 1,5 раза больше, чем за весь декабрь прошлого года, — отмечает генеральный директор финансовой платформы «Вэббанкир» Андрей Пономарев. — В то же время резко снизилась доля тех, кто занимает на подарки».

Так, в прошлом году на новогодние подарки в декабре взяли кредит 16% горожан, пользующихся услугами платформы, а в конце 2018 года — лишь 4%. По данным компании, снизилась и средняя сумма займа. В декабре 2017 года она составляла в среднем 9 778 рублей, в декабре 2018 года — 9 564 рубля.

«Мы полагаем, причина в том, что, несмотря на оживление экономики, многие москвичи по-прежнему не уверены в завтрашнем дне и предпочитают экономить. Мы видим, что в целом на платформе кредиты берут больше и чаще, но в основном на такие нужды, как ремонт, покупка бытовой техники и других товаров, аренда квартиры и т. д. А вот подарки многие из наших клиентов предпочитают покупать подешевле и на имеющиеся средства», — заключил Пономарев.