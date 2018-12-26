Промсвязьбанк снизил ставки по кредитной карте «100+» и «Карте мира без границ». Теперь процентная ставка по картам равна 27% годовых (прежде она составляла 27,9%).

Остальные условия не изменились.

Стоимость годового обслуживания по карте «100+» составляет 1 190 рублей, по «Карте мира без границ» — 1 990 рублей. По желанию клиента может быть выпущена карта с индивидуальным дизайном, стоимость данной услуги составит 333 рубля.

Комиссия за снятие кредитных средств по картам в устройствах банка и других кредитных организаций в рамках ежедневного кредитного лимита взимается в размере 4,9%, минимум 299 рублей. В случае превышения ежедневного лимита за снятие денежных средств будет взиматься дополнительная комиссия в 2%.

Предусмотрен льготный период до 55 дней по «Карте мира без границ» и до 101 дня по карте «100+». Он распространяется на операции оплаты товаров и услуг.

Кредитный лимит устанавливается банком индивидуально и варьируется по карте «100+» в диапазоне от 10 тыс. до 600 тыс. рублей, по «Карте мира без границ» — от 15 тыс. до 600 тыс. рублей.



«Кредитные карты банка с лимитом до 100 тысяч рублей можно оформить без документа о подтверждении доходов. Для получения карты с таким лимитом достаточно только паспорта РФ», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.