Примсоцбанк предложил клиентам с картами Visa возможность подключения платежного сервиса Samsung Pay — в дополнение к уже действующим сервисам Apple Pay и Google Pay. Новая услуга доступна для держателей карт указанной платежной системы, использующих совместимые смартфоны и носимые устройства Samsung.

Как напоминают в банке, особенностью Samsung Pay является то, что помимо технологии NFC (Near Field Communication) сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Это позволяет совершать покупки не только на бесконтактных терминалах, но и на устройствах, где принимаются банковские карты только с контактным чипом или магнитной полосой.

Чтобы начать использовать сервис, пользователю нужно открыть приложение Samsung Pay и добавить свою карту. Для этого необходимо отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную и пройти верификацию держателя карты по одноразовому коду из СМС от банка.

Для оплаты покупки c помощью Samsung Pay достаточно провести снизу вверх по экрану смартфона, выбрать карту, авторизоваться по отпечатку пальца, радужке глаз или ПИН-коду приложения (в зависимости от технических возможностей устройства). Далее необходимо поднести устройство Samsung к платежному терминалу в магазине и получить чек об оплате (точно так же, как при оплате по обычной банковской карте). Samsung Pay также позволяет оплачивать покупки в Интернете в любом браузере и в мобильных приложениях, где доступна кнопка «Оплатить Samsung Pay», и совершать денежные переводы по номеру телефона получателя.



В банке подчеркивают, что сервис Samsung Pay обеспечивает дополнительную защиту платежных операций по карте. Номер реальной банковской карты не хранится на устройстве и никуда не передается, вместо него используется уникальный токен, созданный случайным образом. Для каждой попытки оплаты обязательна авторизация пользователя приложения по отпечатку пальца, радужке глаз или ПИН-коду приложения. Встроенная система безопасности Samsung Knox обеспечивает защиту данных и отсутствие доступа к ним из операционной системы устройства.