Московский Индустриальный Банк повысил ставки по двум вкладам в рублях на 0,5—1 процентного пункта.

Доходность депозита «Классический» (от 30 тыс. рублей на 365 дней) составит 7,75—8% годовых. Пополнение не предусмотрено.

Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» (от 3 тыс. рублей, от 31 до 730 дней) открывается под 5,5—7,75% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Для пенсионеров и ветеранов, а также при открытии депозитов онлайн процентные ставки будут повышены на 0,25 п. п.