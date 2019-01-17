Стройлесбанк отменил комиссию за обслуживание кредитных карт Visa Electron (ранее плата со второго года составляла 500 рублей), Mastercard Standard (до изменений — 750 рублей в год), Mastercard Gold (прежде — 2,4 тыс. рублей в год).

Прочие тарифы остались без изменений. Процентная ставка по картам Visa Electron, Mastercard Standard составляет 24% годовых, по «золотой» карте — 23% годовых.

Кредитные лимиты устанавливаются в размере от 30 тыс. до 200 тыс. рублей для карт Visa Electron, от 50 тыс. до 200 тыс. рублей — для Masterсard Standard, от 100 тыс. до 300 тыс. рублей — по Mastercard Gold.

Льготный период до 50 дней распространяется на операции по снятию наличных и покупки. Комиссия за снятие наличных в устройствах банков и банков-партнеров взимается в размере 3% (минимум 390 рублей), в других кредитных организациях — 4% (минимум 390 рублей).

«Отмена платы за обслуживание делает карты более интересными для клиентов, но при выборе продукта следует обратить внимание на крупную комиссию за снятие денежных средств в устройствах сторонних банков», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.