Базирующийся в Новосибирске банк «Левобережный» запустил кредитную карту «Pro100».

Основные условия кредитования по новой карте следующие: лимит — до 100 тыс. рублей (до 50 тыс. — пенсионерам), ставка — 27% годовых. Карта предусматривает льготный период до 100 дней на покупки и снятие наличных.

Годовое обслуживание «классических» карт стоит 600 рублей, «золотых» — 2,5 тыс. рублей. Неименная кредитная карта Visa обслуживается бесплатно.

По продукту предусмотрены программа лояльности OneTwoTrip и cash back. Cash back составит 5% от операции оплаты в категориях «спортклубы», «салоны красоты» и «сюрприз» и 1% в прочих категориях.

В течение семи дней после заключения кредитного договора можно без комиссии снять в устройствах банка до 100 тыс. рублей. При снятии в дальнейшем до 15 тыс. рублей в месяц комиссия также отсутствует, а для сумм свыше 15 тыс. рублей она составит 7% (3,9% для пенсионеров). В банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций комиссия за снятие до 100 тыс. рублей в течение первых семи дней действия договора и комиссия за снятие до 15 тыс. рублей в месяц в последующие периоды составит 200 рублей. При превышении указанной ежемесячной суммы комиссия составит 7% плюс 200 рублей (для пенсионеров — 3,9% плюс 200 рублей).



«Потенциальным клиентам стоит обратить внимание на данный кредитный продукт, так как преимуществом карты является длительный льготный период в 100 дней, который распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных. Стоит отметить, что клиенту доступен либо кешбэк, либо бонусная программа», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.



Условия и ставки указаны для открытого рынка, то есть для новых заемщиков кредитной организации, не относящихся к льготным категориям, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, клиенты с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчики и др.

