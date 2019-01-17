Заубер Банк повысил ставки по ряду рублевых вкладов.

«Заубер — Фортуна» (на один год) открывается на сумму от 10 тыс. рублей под 7,5%, от 100 тыс. рублей — под 7,8% годовых (до этого — от 100 тыс. рублей под 6,8%).

«Заубер — Фортуна Лонг» (от 100 тыс. рублей на три года) и «Заубер — VIP Классический» (от 5 млн рублей на один год) оформляются под 8,1% годовых. Прежние ставки — 7% и 6,5% соответственно.

По всем вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются ежемесячно. В случае полного досрочного изъятия денежных средств пересчет процентов осуществляется по льготным ставкам.