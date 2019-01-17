БыстроБанк снизил ставку по программе автокредитования.

БыстроБанк уменьшил на 0,5 процентного пункта максимальную ставку по автокредиту. Теперь заемщик может оформить ссуду на приобретение нового автомобиля по ставке от 13% до 16,5% годовых, подержанного — от 13% до 24% годовых.

Минимальный первоначальный взнос по кредиту не требуется. Минимальная сумма кредита составляет 100 тыс. рублей для новых машин и 50 тыс. рублей для подержанного транспорта, а максимальная может достигать 3 млн. Кредит выдается на срок от одного года до семи лет. Требуется оформление полиса каско.

«Следует обратить внимание на то, что ставка определяется индивидуально в зависимости от суммы и срока кредита, кредитной истории, возраста и типа авто, первоначального взноса, страхования жизни и условий оформления каско», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.