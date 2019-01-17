«Ростелеком» по решению президента компании Михаила Осеевского отменил плату за внутризоновые телефонные соединения — на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС). Об этом сообщили в «Ростелекоме», напомнив, что ранее компания обнулила стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС.

Как отмечается в релизе, «Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.

«Наша компания сделала очередной шаг для повышения доступности и простоты использования универсальных услуг связи для жителей страны. Теперь позвонить родственникам и друзьям в другом районе или городе, в больницу или нужное учреждение в региональном центре можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, сельским жителям отмена тарификации позволит решать максимум повседневных задач дистанционно и бесплатно», — комментирует президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Таксофоны УУС выполняют в первую очередь социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют четверть общего трафика.



Условия внутризоновых звонков на мобильные телефоны, а также на междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений.