Россельхозбанк запустил в онлайн-продажу платежные кольца. Интернет-магазин открыт в партнерстве с производителем колец — компанией «Пэй Ринг», уточняется в релизе финучреждения.

Платежное кольцо Mastercard РСХБ — это новая форма платежной карты: внутри кольца из прочной циркониевой керамики расположен чип-модуль, обеспечивающий платежную функцию по технологии NFC. Платежи осуществляются путем поднесения руки с кольцом к терминалу, поддерживающему функцию бесконтактной оплаты картой.

«Россельхозбанк приступил к данной разработке в 2017 году. За это время мы завершили ее тестирование и масштабировали на всю филиальную сеть. Теперь для оплаты покупок клиентам РСХБ необязательно иметь при себе мобильный телефон или банковскую карту», — комментирует первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Кольцо может быть в том числе приобретено в подарок: предусмотрено отсутствие персональной информации, и оно может быть «привязано» к клиенту после приобретения. В случае утери владелец кольца блокирует его как обычную банковскую карту, и после блокировки уже невозможно получить доступ к счету и воспользоваться деньгами.

На сайте РСХБ представлены четыре варианта дизайна колец: с гладкой глянцевой, гладкой матовой поверхностью, с глянцевой поверхностью и огранкой по внешним контурам и с граненой глянцевой поверхностью. Кольца изготавливаются из черной керамики. Стоимость аксессуара — 4,5 тыс. рублей.



По словам основателя «Пэй Ринг» Сергея Лазарева, «ассортимент колец в интернет-магазине со временем будет пополняться, но даже сейчас, в рамках этого проекта, доступен заказ колец индивидуального дизайна, в том числе с использованием драгоценных металлов и камней».

