Совкомбанк изменил ставки по рублевому вкладу «Рекордный процент», а также по вкладам в долларах сроком до года.

По «Рекордному проценту» ставка повысилась до 7,8% для срока один год и снизилась до 7,3% годовых для срока два месяца. Прежние ставки — 7—7,6%. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

При использовании вкладчиком банковской карты «Халва» процентная ставка по рублевым вкладам увеличивается на 1 процентный пункт.

Для долларовых вкладов сроком до года в зависимости от срока размещения и суммы денежных средств они составляют:

— от 1,2% до 3,0% — для вклада «Максимальный доход»;

— от 1% до 2,7% — для вклада «Постоянный доход»;

— от 1,6% до 2,7% — для вклада «Свободный»;

— от 1,1% до 2,9% — для вклада «Удобный».