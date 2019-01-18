Банк «Уралсиб» начал выпуск дебетовой карты «Копилка» в долларах США. Оформить и получить карту можно в офисе банка в день обращения.

Плата за обслуживание карты не взимается при условии минимального остатка на карте или сумме покупок свыше 30 тыс. рублей или 500 долларов в месяц. В остальных случаях плата составит 99 рублей или 2 доллара в месяц.

По карте предусмотрено начисление процентов на остаток в размере от 3% до 5% в рублях и от 0,4% до 0,7% в долларах в зависимости от суммы на счете.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН собственной сети, а также в сторонних устройствах при сумме операции от 3 тыс. рублей или 60 долларов не взимается. В других случаях придется заплатить комиссию 49 рублей или 1 доллар соответственно.

Стоимость СМС-информирования — 59 рублей или 1,6 доллара.

«Максимальная ставка 0,7% годовых является достаточно высокой на рынке для долларовых карт, но действует только при остатке свыше 15 тысяч долларов США. На текущий момент существуют предложения без ограничений по сумме», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак.