Генеральный директор Почты России Николай Подгузов приобрел апартаменты в ЖК Knightsbridge Private Park на улице Ефремова в Москве, пишет The Insider. Согласно выписке из ЕГРН, площадь жилья Подгузова — 386 кв. м.

По данным сервиса «Яндекс.Недвижимость», стоимость 1 кв. м квартиры в этом комплексе составляет 1,2—2,5 млн рублей, а цена квартиры похожей площади превышает 600 млн рублей. По данным ЦИАН, минимальная стоимость квартир сопоставимой площади составляет более 400 млн рублей.

The Insider указывает, что квартира была оформлена в ипотеку: кредит на 30 лет был выдан банком ВТБ. Размер кредита является банковской тайной и не подлежит разглашению.

В пресс-службе Почты России РБК подтвердили, что упомянутая квартира приобретена в ипотеку, задекларирована в налоговой службе и учтена в справке о доходах гендиректора, которая направляется в Министерство связи и массовых коммуникаций. Источником значительной части средств на приобретение недвижимости была продажа двух квартир в Москве, добавил представитель пресс-службы.

В 2017 году Подгузов, тогда занимавший пост замминистра экономического развития, задекларировал две квартиры в личной собственности — площадью 162,2 и 65,5 кв. м. Кроме того, в его собственности значилась треть квартиры площадью 92,8 кв. м.

Почту России Николай Подгузов возглавил в июле 2017 года. С 2012 года он работает на государственных должностях. С 2012 по 2013 год он был заместителем директора департамента экономики и финансов правительства России, с сентября 2013 по июль 2017 года был заместителем министра экономического развития.

До прихода на госслужбу Подгузов работал вице-президентом департамента ОАО «Инвестиционный банк «Траст» (2003—2006 годы), вице-президентом и директором управления ООО «Ренессанс капитал — Финансовый консультант» (2006—2010 годы), два года в ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве начальника отдела, а затем — главы управления.