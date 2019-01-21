Абсолют Банк повысил на 0,5 процентного пункта ставки по программам ипотечного кредитования.

Теперь получить кредит на покупку первичного или вторичного жилья в банке возможно под 11,75% годовых, на покупку машино-места — под 12,75% годовых, а коммерческой недвижимости — под 13,75% годовых. Займы на рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных в сторонних банках, предоставляются под 12,75% годовых.

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20% собственных средств от стоимости жилья и 30% — от машино-места, а максимальное соотношение К/З при рефинансировании — 80%. Максимальная сумма кредита не может превышать 20 млн рублей в зависимости от программы, а срок — 30 лет.

При отказе от присоединения к коллективному договору ипотечного страхования указанные ставки будут выше на 0,25 п. п. , а при отказе от личного и/или титульного страхования — на 4 п. п. Для ИП и собственников бизнеса предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. При получении займа без подтверждения дохода итоговая ставка будет выше на 1 п. п., а минимальный первоначальный взнос составит 40%. Аналогичное повышение ставок будет действовать при несоответствии объекта залога требованиям банка. При желании клиенты могут снизить итоговую ставку на 0,5 п. п., оплатив единовременную комиссию в размере 2% от суммы кредита.

Условия предоставления военной ипотеки остались прежними. Кредиты выдаются на сумму до 2 737 500 рублей сроком до 20 лет под 10,9% годовых.

«В совокупности за последние полтора месяца банк повысил ставки по ипотеке на 1 процентный пункт: предыдущая корректировка условий отмечалась в начале декабря 2018 года. Следует ожидать, что на фоне повышения регулятором ключевой ставки в скором времени ипотечные ставки скорректирует большинство участников рынка», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.