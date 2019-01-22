В обозримой перспективе держатели карт «Совесть» получат программу лояльности. Об этом обозревателю Банки.ру сообщил руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

По сути, программа лояльности «Совести» станет первой специализированной программой лояльности для карт рассрочки в России.

«Сейчас мы готовим собственную программу лояльности, основанную на игровых механиках. Она будет чем-то вроде онлайн-игры, — пояснил Ряженов-Симс. — Участники программы лояльности смогут проходить уровень за уровнем, каждый из которых будет предполагать новый набор призов и скидок».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru