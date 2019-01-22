Когда потребитель расплачивается картой рассрочки в магазине с продуктами повседневного потребления, его чек может быть до трех раз больше, чем при оплате наличными или картой. Такими данными поделился с Банки.ру руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

«Средний потребительский чек в магазине составляет менее тысячи рублей. Я говорю про магазины, в которые люди ходят практически ежедневно, например, продуктовые супермаркеты. Средний чек по карте «Совесть» в 2,5—3 раза выше, — указал Ряженов-Симс. — Если говорить о других сегментах рынка, то в магазинах детских товаров средний чек по «Совести» выше на 185%, в магазинах DIY (магазины для творчества. — Прим. ред.) — на 145%, в магазинах электроники — на 90%, в магазинах одежды и обуви — на 85%, в магазинах ювелирных изделий — на 75%».

По словам руководителя «Совести», в начале 2019 года число клиентов проекта приблизилось к 1 млн человек. На текущий момент ежемесячно выдается порядка 70 тыс. карт рассрочки «Совесть».

«В ближайшие пару лет планируем увеличить число выданных карт до 4 миллионов», — поделился Ряженов-Симс.

Он уточнил, что в 2017 году общий объем платежей, совершенных по картам «Совесть», составлял 3,5 млрд рублей. В 2018 году этот показатель превысил 17,2 млрд рублей.

«По нашей оценке, в 2019 году он составит больше 30 миллиардов рублей», — отметил глава проекта «Совесть».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru