Минфин РФ обсуждает возможность распространить систему страхования вкладов на счета товариществ собственников жилья (ТСЖ), садово-огороднических товариществ и подобных общественных организаций, которые аккумулируют деньги граждан. Об этом в интервью ТАСС рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Сейчас у нас в приоритетах с точки зрения страхования средств в банках — счета ТСЖ, садово-огороднических товариществ, такого рода общественных организаций, которые собирают деньги граждан и их счета — по сути, те же деньги граждан, просто аккумулированные в неком фонде», — уточнил Моисеев.

Идея находится «в стадии обсуждения», отметил он. Законопроект может быть разработан в 2019 году. «Конечно, хотелось бы в этом году уже какой-то законопроект оформить и внести, но пока это очень условно», — добавил замминистра.

Размер подлежащей страхованию суммы еще обсуждается, она может соответствовать одной из двух существующих планок: 1,4 млн рублей, которая существует для банковских вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо 10 млн рублей, которая установлена для счетов эскроу, которые открываются для финансирования строительства жилья.

«У меня ощущение, что это будет ближе к 1,4 миллиона рублей — все-таки деньги на счетах ТСЖ не задерживаются, они там собираются и быстро расходуются», — пояснил Моисеев.

С другой стороны, ТСЖ различаются по числу участников, отметил он, и вопрос, будет ли страховое покрытие распространяться на общий счет ТСЖ или только одного участника, пока не проработан. «Маловероятно, что ТСЖ будут намеренно аккумулировать средства граждан для того, чтобы получить страховку. Поэтому, может быть, и 10 миллионов рублей тут подходит», — отметил замглавы Минфина.