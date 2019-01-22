Банк «Открытие» повысил ставки по ипотеке.

Теперь денежные средства предоставляются в зависимости от программы под:



— 9,6—9,9% годовых (ранее — под 8,9—9,65% годовых) по предложениям «Новостройка» и «Квартира». Минимальная ставка действует при условии покупки жилья у ключевых партнеров банка (перечень необходимо уточнять в банке);

— 9,8% годовых по программе «Рефинансирование» (прежде — 9,65% годовых);

— 9,9% годовых при покупке апартаментов у ключевых партнеров банка и 10,4% годовых — в иных случаях (до этого диапазон был равен 8,9—10,15% годовых).

Для зарплатных клиентов банка по всем предложениям, за исключением рефинансирования, предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,15 процентного пункта. Аналогичная скидка будет применяться при оформлении заявки на ипотеку на сайте или через партнеров кредитной организации. Для ИП и собственников бизнеса предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. При отказе клиента от личного/титульного страхования надбавка к ставке составит 2 п. п. за каждую страховку.

Также банк ужесточил требования к минимальному первоначальному взносу заемщика. Теперь он составляет 15% собственных средств от стоимости недвижимости для зарплатных клиентов банка (ранее — 10%); 20% — для прочих клиентов (прежде — 15%) и 10% — при учете в качестве первого взноса средств материнского (семейного) капитала. Для ИП и собственников бизнеса первый взнос должен составлять минимум 30%, а при покупке апартаментов — минимум 20% при приобретении объекта у ГК «Интеко» и 40% — в иных случаях. Допустимая сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей, а срок может достигать 30 лет.

Стала выше и ставка по военной ипотеке. Кредит военнослужащим на покупку жилья или рефинансирование стороннего ипотечного займа выдается под 9,2% годовых (вместо 8,8% годовых, действовавших ранее) сроком до 20 лет при наличии как минимум 20% первого взноса.

«При оформлении ипотеки по двум документам надбавка к ставке составит 0,5 процентного пункта, а минимальный первоначальный взнос — 40—50% в зависимости от программы. Максимальная сумма кредитования при этом в зависимости от региона будет ограничена 15 миллионами рублей», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.