Отмена так называемого зарплатного рабства (когда сотрудник компании не может самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты) может привести к увеличению ставок по кредитам, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Почему предприятие, как правило, загоняет всех своих сотрудников в какой-то банк? Потому что это обеспечивает некий оборот ликвидности на счетах, что дает возможность получать более дешевые кредиты. Ужесточение регулирования взаимоотношений с банками с высокой долей вероятности может привести к росту ставок по кредиту», — сказал Моисеев.

По его мнению, текущая система хотя и требует улучшения, но к этому нужно подходить с осторожностью. «Я считаю, что текущую конструкцию нужно усовершенствовать, чтобы сделать ее легче для гражданина, чтобы сделать полуавтоматический порядок. Действительно, очень много бюрократии связано с тем, что когда гражданин хочет менять банк, то бюрократия бухгалтерии чинит этому всякие препятствия. Можно сделать все что угодно, но нужно понимать, какие будут последствия для взаимоотношений кредитора и заемщика», — добавил замминистра.

Ранее на парламентских слушаниях в Госдуме представители Тинькофф Банка и Альфа-Банка пожаловались на продолжающееся «зарплатное рабство». Тему в ходе слушаний подняли глава Тинькофф Банка Оливер Хьюз и зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин. Хьюз отметил, что некоторые финансовые организации злоупотребляют своими размерами и предлагают в пакете определенные услуги, в частности льготные условия по корпоративным кредитам, если предприятие берет зарплатные проекты и другие услуги.

Решением может стать внедрение единой системы выплат заработной платы, основанной на централизованном зарплатном реестре, предложил Сенин. Единый расчетный центр, с помощью которого можно будет перечислять зарплату на любой счет, можно создать на базе Национальной системы платежных карт или Московской биржи, считает Хьюз.