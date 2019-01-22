Банк «Левобережный» предлагает «Снежную ставку» по кредитам бизнесу. Так, представители малого и среднего бизнеса могут получить кредит по ставке 11% годовых до 1 марта 2019 года. Финансирование предоставляется на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

Акция предложена взамен ранее действующей «Зимней сказки». Теперь кредит можно оформить на сумму от 7 млн (ранее — от 5 млн) до 30 млн рублей на 36 (прежде — 30) месяцев.

На первые четыре месяца предпринимателям предоставляется отсрочка по погашению основного долга, которая может быть продлена до шести месяцев в индивидуальном порядке. В первый день кредитования взимается плата 2% от суммы кредита.

Обеспечением могут выступать недвижимость (от 50%) и транспортные средства. Также требуется поручительство. «Заемщик должен быть застрахован от рисков ухода из жизни и потери трудоспособности на сумму не менее 3 миллионов рублей», — комментирует руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Екатерина Марцукова.

Принять участие в акции могут как действующие, так и новые клиенты банка.