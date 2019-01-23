Уралпромбанк снизил процентную ставку на 1,5 процентного пункта по картам «Кредитная» и «Кредитная Electron». Теперь она составляет 27,5% годовых.



Прочие тарифы остались без изменений.

По карте Visa Electron комиссия за обслуживание взимается единовременно в размере 500 рублей за весь срок действия карты (два года). По Visa Classic за первый год обслуживания плата составляет 1 тыс. рублей, со второго — 500 рублей. Комиссия за выдачу кредитных средств в устройствах банка — 3%, собственных — 0,5%. В банкоматах и кассах сторонних банков за снятие средств за счет кредита взимается 4%, минимум 5 долларов, собственных — 1%, минимум 3 доллара.

Максимальный кредитный лимит — 150 тыс. рублей. Льготный период кредитования составляет до 62 дней, действует на операции по оплате товаров/услуг и на снятие наличных. Максимальный кредитный лимит — 150 тыс. рублей. СМС-информирование обойдется в 50 рублей в месяц.

«Стоит отметить, что банк в октябре прошлого года уже снижал ставку на 1 процентный пункт. В связи с последним изменением ее значение стало невысоким на рынке для кредитных карт», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.