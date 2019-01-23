ВТБ повысил ставки по двум вкладам в рублях на 0,4 процентного пункта при размещении на срок от 91 до 180 дней.

Теперь максимальная ставка по вкладу «Выгодный» составляет 6,7% годовых. Для клиентов сегмента «Привилегия» максимальная ставка в рамках депозита «Выгодный Привилегия» достигает 6,9%.

Минимальная сумма размещения по вкладу «Выгодный» составляет 30 тыс. рублей, «Выгодный Привилегия» — 700 тыс. рублей. Срок — от трех месяцев до пяти лет.

Пополнение и снятие средств не предусмотрено.

Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору клиента.

Оформить вклады можно в отделениях кредитной организации, а также в интернет- и мобильном банке.