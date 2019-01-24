Углеметбанк уменьшил процентную ставку на 2 процентных пункта по «Кредитной карте». Теперь она составляет 23,5% годовых.

Прочие тарифы остались без изменений.

Карта выпускается в категории Mastercard Gold. Плата за выпуск и первый год обслуживания не взимается, со второго года составляет 800 рублей. Комиссия за выдачу наличных в устройствах любых банков — 3%, минимум 300 рублей. Кредитный лимит устанавливается в размере от 30 тыс. до 500 тыс. рублей.

Льготный период кредитования до 55 дней распространяется на операции по оплате товаров и услуг. Срок действия карты — два года. СМС-информирование — бесплатно.

«Невысокая процентная ставка и отсутствие платы за выпуск и первый год обслуживания являются преимуществами данного продукта. К минусам можно отнести наличие комиссии за снятие собственных средств и то, что льготный период не распространяется на снятие наличных», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.