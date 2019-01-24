В 2018 году банки выдали россиянам 37,41 млн новых кредитов общим объемом свыше 8,61 трлн рублей. Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46%.

«Лидером по темпам роста объемов кредитования в 2018 году стал сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло на 40% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 63%. В 2018 году было выдано более 12,66 миллиона новых карт с общим лимитом 908,05 миллиарда рублей, годом ранее — 7,99 миллиона карт на 367,93 миллиарда рублей. Средний лимит по карте увеличился за год на 37%: с 46 тысяч до 63 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Количество новых кредитов наличными выросло на 19%, при этом объем кредитования увеличился на 50%. В 2018-м было выдано 15,65 млн кредитов наличными на 4,06 трлн рублей. Средний размер выданного кредита наличными увеличился до 260 тыс. рублей.

По данным ОКБ, количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в прошлом году, выросло в годовом отношении на 35%: было выдано 1,34 млн ипотечных кредитов на общую сумму более 2,74 трлн рублей. Средний размер нового ипотечного кредита увеличился до 2,05 млн рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 12%. Так, было выдано 606,80 тыс. кредитов на 484,05 млрд рублей. Средний размер нового автокредита увеличился до 798 тыс. рублей.

При этом количество новых POS-кредитов снизилось на 12%. За 2018 год было выдано 6,99 млн POS-кредитов общим объемом 241,29 млрд рублей.