Центробанк подал в Роспатент заявку на регистрацию соответствующего знака Системы быстрых платежей (СБП). Об этом стало известно в ходе пресс-брифинга.

«Эмблема, по сути, включает в себя оттенки цветов логотипов российских банков», — прокомментировал начальник управления инноваций НСПК Дмитрий Колесников.

Ассоциация «ФинТех», в которую входят ЦБ и крупнейшие российские банки, в настоящее время работает над внедрением Системы быстрых платежей. Она даст россиянам возможность быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты. Промышленный запуск системы намечен на 28 января.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник сказала, что регулятор считает, что подключение к Системе быстрых платежей должно быть обязательным для системно значимых банков, и рассчитывает, что они присоединятся к системе до конца текущего года.