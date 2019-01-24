Запуск промышленной эксплуатации системы быстрых платежей назначен на 28 января. Об этом рассказала глава департамента платежных систем Центробанка Алла Бакина на встрече с журналистами. При этом она отметила, что до 28 февраля 12 банков, участвующих в пилоте, будут работать на ограниченном количестве клиентов.



«На сегодня у нас полная техническая готовность обеспечена как на стороне Банка России, так и на стороне НСПК. 12 банков изъявили желание участвовать в пилоте. Мы стартуем 28 января. То есть в эту дату начинается запуск промышленной эксплуатации системы. До 28 февраля банки будут работать на ограниченном количестве клиентов. А с 28 февраля эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе», — рассказала Бакина в ходе выступления.

Напомним, что в 2019 году тарифы для банков составят ноль рублей, с 2020-го — от 0,5 до 3 рублей за операцию.